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ЗСУ знищили 200 літаків і майже 27 тисяч військових РФ – Генштаб

Валентина Шаповал
13 травня, 10:51
З 24 лютого по 13 травня російські військові в бою з ЗСУ втратили 2 900 бойових броньованих машин

Російські військові зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 26 900 солдатів, а також 200 літаків і понад 1 200 танків. Минулої доби найбільші втрати військові Російської Федерації понесли на Курахівському напрямі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.05:

  • особовий склад – близько 26900 (+250) військових,
  • танки ‒ 1205 (+10) од.
  • бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.,
  • артилерійські системи – 542 (+8) од.,
  • РСЗВ – 193 (+2) од.,
  • засоби ППО – 88 (+1) од.,
  • літаки – 200 (+1) од.,
  • вертольоти – 162 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7),
  • крилаті ракети – 95(+1),
  • кораблі/катери – 13 (+0) од.,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.,
  • спеціальна техніка – 41 (+0).

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