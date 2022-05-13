ЗСУ знищили 200 літаків і майже 27 тисяч військових РФ – Генштаб

Російські військові зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 26 900 солдатів, а також 200 літаків і понад 1 200 танків. Минулої доби найбільші втрати військові Російської Федерації понесли на Курахівському напрямі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.05:

особовий склад – близько 26900 (+250) військових,

танки ‒ 1205 (+10) од.

бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.,

артилерійські системи – 542 (+8) од.,

РСЗВ – 193 (+2) од.,

засоби ППО – 88 (+1) од.,

літаки – 200 (+1) од.,

вертольоти – 162 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7),

крилаті ракети – 95(+1),

кораблі/катери – 13 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0).

Ситуація в Україні

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