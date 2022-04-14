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ВСУ уничтожили 30 оккупантов на Востоке

Владимир Козырь
14 апреля, 23:39
Кроме того, украинские защитники отбили четыре атаки

Украинские военные уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение суток, 14 апреля, на Востоке российские войска совершили четыре атаки. ВСУ удалось уничтожить 30 оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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14 апреля украинские военные уничтожили 30 оккупантов, а также несколько единиц вражеской техники.

ВСУ ликвидировали:

  • личного состава — 30:
  • танков — 2:
  • МТЛБ — 1:
  • артиллерийских систем — 1.

Оккупанты нанесли удары по украинским территориям на границе с РФ

Российские оккупанты обстреляли с вертолетов Золочевскую громаду Харьковской области. В ходе обстрелов были ранены двое детей.

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Глава громады Виктор Коваленко заявил, что есть разрушенные частные дома и предприятия:

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку – это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных домов".

Также, по его словам, потом оккупанты начали обстреливать Александровку:

"Залетели туда два российских вертолета и начали гатить. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, бедро. Отправили в больницу".

Кроме этого, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области:

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"Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней – это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты".

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