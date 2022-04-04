ВСУ уничтожили 5 воздушных целей оккупантов и поразили самолет Ил-22

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Зенитные ракетные войска Воздушных сил в воскресенье, 3 апреля, поразили шесть воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"Зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления)", — говорится в сообщении.

Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина. Пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.

В настоящее время территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

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