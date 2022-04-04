ЗСУ знищили 5 повітряних цілей окупантів та уразили літак Іл-22

ЗСУ продовжують знищувати окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зенітні ракетні війська Повітряних сил у неділю, 3 квітня, вразили шість повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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"Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління)", — йдеться в повідомленні.
З перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну. Пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.
ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області
Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.
Нині територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.
"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні оперативного командування "Північ".