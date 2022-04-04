ЗСУ знищили 5 повітряних цілей окупантів та уразили літак Іл-22

"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні оперативного командування "Північ".