ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов — Генштаб

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла более 20 тысяч личного состава и много военной техники – количество подсчитал Генеральный штаб вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 100 человек;
- танков ‒ 762 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1982 единиц;
- артиллерийских систем – 371 единица;
- РСЗО – 125 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 163 единиц;
- вертолетов – 145 единиц;
- автомобильной техники – 1458 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
- специальная техника – 26 единиц;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В Генштабе отметили, что эти данные еще уточняются.
Россия отправляет устаревшую технику
Россия начала поставлять для войны в Украине старую технику, которая уже была списана – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, замечены машины и установки 60-х годов, которые оставались только в самых устаревших воинских частях.
"Нет техники! Есть проблемы с техникой, сейчас это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" – это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией", – сказал он.
Читайте также: