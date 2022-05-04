ВСУ ликвидировали 24 500 российских оккупантов — Генштаб

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1077 танков и ликвидировали около 24 500 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 500 (+300 за сутки) человек ликвидировано;

танков ‒ 1077 (+15);

боевых бронированных машин – 2610 (+43;

артиллерийских систем – 491 (+16);

РСЗО – 163 (+1);

средства ПВО – 81 (+1);

самолетов – 194 (+0);

вертолетов – 155 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 1867 (+24);

корабли/катера – 10 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);

специальная техника – 38 (+0);

крылатые ракеты – 87 (+3).

Отмечается, самые большие потери противника за прошлые сутки, 3 мая, наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов.

Также напомним, десантники показали, как уничтожают российские танки.