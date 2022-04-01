ВСУ уничтожили огнеметные системы оккупантов "Буратино" и "Солнцепек" (фото)

Россияне в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины уничтожили тяжелые огнеметные системы оккупантов – ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованную версию ТОС-1А "Солнцепек".
Об этом сообщили в 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого.
"Захлебнулась собственной стружкой"
"Уже неоднократно сообщалось, что оккупационные войска россиян в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. Их ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованная версия ТОС-1А "Солнцепек" способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению", – отметили в бригаде.
Также там сообщили, что транспортно-заряжающая машина оккупантов "уже никогда и ничто не зарядит":
"Она "захлебнулась собственной стружкой" и не нанесет вреда украинцам. Княжеские воины об этом позаботились! Все будет Украина!".
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 700 человек,
- танков ‒ 625 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед.,
- артиллерийских систем – 316 ед.,
- РСЗО – 96 ед.,
- средств ПВО – 54 ед.,
- самолетов – 143 ед.,
- вертолетов – 131 ед.,
- автомобильной техники – 1220 ед.,
- кораблей/катеров – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
- специальной техники – 24,
- пусковых установок ОТРК – 4.