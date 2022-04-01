ВСУ уничтожили огнеметные системы оккупантов "Буратино" и "Солнцепек" (фото)

Россияне в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины уничтожили тяжелые огнеметные системы оккупантов – ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованную версию ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщили в 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого.

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"Захлебнулась собственной стружкой"

"Уже неоднократно сообщалось, что оккупационные войска россиян в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. Их ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованная версия ТОС-1А "Солнцепек" способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению", – отметили в бригаде.

Также там сообщили, что транспортно-заряжающая машина оккупантов "уже никогда и ничто не зарядит":

"Она "захлебнулась собственной стружкой" и не нанесет вреда украинцам. Княжеские воины об этом позаботились! Все будет Украина!".

Фото – 14 отдельная механизированная бригада им. князя Романа Великого.

Фото – 14 отдельная механизированная бригада им. князя Романа Великого.

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Фото – 14 отдельная механизированная бригада им. князя Романа Великого.

Фото – 14 отдельная механизированная бригада им. князя Романа Великого.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

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