ЗСУ знищили вогнеметні системи окупантів "Буратіно" та "Солнцепек" (фото)

Росіяни у війні проти України намагаються використати важкі вогнеметні системи. / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України знищили важкі вогнеметні системи окупантів – ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалену версію ТОС-1А "Солнцепек".
Про це повідомили у 14 окремій механізованій бригаді ім. князя Романа Великого.
"Захлинулася власною стружкою"
"Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи. Їхні ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалена версія ТОС-1А "Солнцепек" здатні завдати жахливої шкоди та втрат цивільному населенню", – зазначили в бригаді.
Також там повідомили, що транспортно-заряджаюча машина окупантів "вже ніколи й ніщо не зарядить":
"Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали! Все буде Україна!".
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 17 700 осіб,
- танків – 625 од.,
- бойових броньованих машин – 1751 од.,
- артилерійських систем – 316 од.,
- РСЗВ – 96 од.,
- засобів ППО – 54 од.,
- літаків – 143 од.,
- вертольотів – 131 од.,
- автомобільної техніки – 1220 од.,
- кораблів/катерів – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,
- спеціальної техніки – 24,
- пускових установок ВТРК – 4.