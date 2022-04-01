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ЗСУ знищили вогнеметні системи окупантів "Буратіно" та "Солнцепек" (фото)

Павло Чернишук
1 квітня, 17:14
Машини здатні завдати жахливої шкоди цивільному населенню

Росіяни у війні проти України намагаються використати важкі вогнеметні системи. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України знищили важкі вогнеметні системи окупантів – ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалену версію ТОС-1А "Солнцепек".

Про це повідомили у 14 окремій механізованій бригаді ім. князя Романа Великого.

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"Захлинулася власною стружкою"

"Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи. Їхні ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалена версія ТОС-1А "Солнцепек" здатні завдати жахливої шкоди та втрат цивільному населенню", – зазначили в бригаді.

Також там повідомили, що транспортно-заряджаюча машина окупантів "вже ніколи й ніщо не зарядить":

"Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали! Все буде Україна!".

Фото – 14 окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого.

Фото – 14 окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого.

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Фото – 14 окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого.

Фото – 14 окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили:

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  • особового складу – близько 17 700 осіб,
  • танків – 625 од.,
  • бойових броньованих машин – 1751 од.,
  • артилерійських систем – 316 од.,
  • РСЗВ – 96 од.,
  • засобів ППО – 54 од.,
  • літаків – 143 од.,
  • вертольотів – 131 од.,
  • автомобільної техніки – 1220 од.,
  • кораблів/катерів – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,
  • спеціальної техніки – 24,
  • пускових установок ВТРК – 4.