ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов и 3 склада с боеприпасами – командование "Юг"

Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
В течение ночи, со 2 по 3 мая, украинские подразделения в Херсонской и Николаевской областях продолжали защищать занятые рубежи. В то же время оккупанты продолжали попытки воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Какая ситуация
"Над Николаевской областью нашими подразделениями метко уничтожены два таких шпиона, останки которых упали в воду. И все же ближе к рассвету Николаев снова накрыло обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Поражены объекты критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В то же время один ударный БПЛА-разведчик "Форпост" был уничтожен в Одесской области при попытке зайти с моря.
Также отмечается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 40 огневых задач:
"Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, три склада с боеприпасами, один – с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются".
Кроме этого, в командовании заявили, что северо-западная часть Черного моря по-прежнему заблокирована для судоходства и находится под контролем корабельной группировки Черноморского флота РФ.
Напомним, даже элитные подразделения российской армии не выдерживают давления украинских защитников и бегут с войны в Украине. Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.