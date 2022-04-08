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ВСУ уничтожили вертолет и четыре танка оккупантов на Донбассе

Ирина Ковальчук
8 апреля, 22:46
Появилась свежая сводка штаба Оперативно-тактической группировки "Восток"

Рашисты теряют танки, вертолеты и солдат, но продолжают лезть на бойню / Коллаж "Сегодня"

Украинская армия успешно отбивает все атаки российских оккупационных войск на Донбассе и продолжает выбивать из строя вражескую технику.

Об этом говорится в итоговой сводке штаба Оперативно-тактической группировки "Восток" за 8 апреля, опубликованной в Фейсбуке.

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Наши успехи

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атака", – говорится в сообщении.

Наши воины уничтожили:

  • личного состава – до 50
  • танков – 4
  • БМП – 1
  • ББМ – 1
  • артиллерийских систем – 3
  • авиатехники – 4
  • вертолетов – 1

"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта. Слава Украине!", – говорится в сводке

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На других направлениях

  • По данным на утром 8 апреля, ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц различной техники РФ.
  • Украинская разведка фиксирует, что на Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать свои войска. Оккупанты не оставляют попыток наступления в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк.
  • Оккупанты полностью вывели свои войска с территории Сумской области в РФ.
  • Олешковский городской голова Евгений Рыщук сообщил, что 9 апреля оккупанты попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.