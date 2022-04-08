ВСУ уничтожили вертолет и четыре танка оккупантов на Донбассе

Рашисты теряют танки, вертолеты и солдат, но продолжают лезть на бойню / Коллаж "Сегодня"
Украинская армия успешно отбивает все атаки российских оккупационных войск на Донбассе и продолжает выбивать из строя вражескую технику.
Об этом говорится в итоговой сводке штаба Оперативно-тактической группировки "Восток" за 8 апреля, опубликованной в Фейсбуке.
Наши успехи
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атака", – говорится в сообщении.
Наши воины уничтожили:
- личного состава – до 50
- танков – 4
- БМП – 1
- ББМ – 1
- артиллерийских систем – 3
- авиатехники – 4
- вертолетов – 1
"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта. Слава Украине!", – говорится в сводке
На других направлениях
- По данным на утром 8 апреля, ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц различной техники РФ.
- Украинская разведка фиксирует, что на Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать свои войска. Оккупанты не оставляют попыток наступления в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк.
- Оккупанты полностью вывели свои войска с территории Сумской области в РФ.
- Олешковский городской голова Евгений Рыщук сообщил, что 9 апреля оккупанты попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.