ВСУ уничтожили вертолет и четыре танка оккупантов на Донбассе

Рашисты теряют танки, вертолеты и солдат, но продолжают лезть на бойню / Коллаж "Сегодня"

Украинская армия успешно отбивает все атаки российских оккупационных войск на Донбассе и продолжает выбивать из строя вражескую технику.

Об этом говорится в итоговой сводке штаба Оперативно-тактической группировки "Восток" за 8 апреля, опубликованной в Фейсбуке.

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Наши успехи

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атака", – говорится в сообщении.

Наши воины уничтожили:

личного состава – до 50

танков – 4

БМП – 1

ББМ – 1

артиллерийских систем – 3

авиатехники – 4

вертолетов – 1

"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта. Слава Украине!", – говорится в сводке

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