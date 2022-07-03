В Нацгвардии рассказали, где ВСУ ведут успешное контрнаступление

ВСУ "крошат" оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Национальная гвардия Украины заявила об успехах наших защитников по отражению оккупационных войск РФ под Херсоном. Детали обещают обнародовать позже.
Об этом сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский в эфире телемарафона.
"Что касается Херсонского направления, то там идет наша успешная контрнаступательная операция", – коротко сказал он.
Старский подчеркнул, что подробнее об успехах украинских воинов относительно освобождения от врага временно оккупированных территорий Херсонской области расскажут "несколько позже".
В частности, отметил представитель Нацгвардии, когда будут результаты, по которым можно будет поделиться с общественностью.
"Сейчас стоит набраться терпения и подождать немного", – добавил он.
Ранее мы сообщали, что Жданов назвал два важных условия для контрнаступления ВСУ на юге.
Также напомним, в ОК "Юг" объяснили, что может навредить контрнаступлению ВСУ в Херсонской области.