У Нацгвардії розповіли, де ЗСУ ведуть успішний контрнаступ

ЗСУ "кришать" окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Національна гвардія України заявила про успіхи наших захисників щодо відбиття окупаційного війська РФ під Херсоном. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Про це повідомив пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитін Старський в ефірі телемарафону.

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"Що стосується Херсонського напряму, то там іде наша успішна контрнаступальна операція", – коротко сказав він.

Старський наголосив, що докладніше про успіхи українських воїнів щодо звільнення від ворога тимчасово окупованих територій Херсонської області розкажуть "дещо пізніше".

Зокрема, наголосив представник Нацгвардії, коли будуть результати, за якими можна буде поділитися з громадськістю.

"Зараз варто набратися терпіння та почекати трохи", – додав він.

Раніше ми повідомляли, що Жданов назвав дві важливі умови для контрнаступу ЗСУ на півдні.

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Також нагадаємо, у ОК "Південь" пояснили, що може зашкодити контрнаступу ЗСУ у Херсонській області.