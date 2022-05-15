ВСУ уже недалеко от границы с Россией в Харьковской области – советник МВД

Вадим Денисенко (слева) и украинские защитники (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут выйти на госграницу на северо-востоке Харьковской области. В этом направлении украинские защитники перешли в контрнаступление.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко на национальном телемарафоне в воскресенье, 15 мая.

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"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, там действительно мы уже недалеко от госграницы. И будем надеяться, что в ближайшие дни сможем выйти на украинскую границу. Хотя российские войска взорвали там три моста, что может действительно замедлить наше контрнаступление", — сказал он.

Ситуация в Харькове