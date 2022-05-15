ВСУ уже недалеко от границы с Россией в Харьковской области – советник МВД

Вадим Денисенко (слева) и украинские защитники (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут выйти на госграницу на северо-востоке Харьковской области. В этом направлении украинские защитники перешли в контрнаступление.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко на национальном телемарафоне в воскресенье, 15 мая.
"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, там действительно мы уже недалеко от госграницы. И будем надеяться, что в ближайшие дни сможем выйти на украинскую границу. Хотя российские войска взорвали там три моста, что может действительно замедлить наше контрнаступление", — сказал он.
Ситуация в Харькове
- Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.
- Вооруженные силы Украины отбросили от Харькова российских оккупантов. Но при этом войска РФ пытаются продвинуться на Донбасс. Они перенаправляют туда все свои силы.
- Эксперты отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня на Харьков и выйти на границу Белгородской области РФ.
- В то же время оккупанты продолжают обстреливать ракетами объекты критической инфраструктуры Харьковской области.