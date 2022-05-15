ЗСУ вже недалеко від кордону з Росією у Харківській області – радник МВС

Вадим Денисенко (ліворуч) та українські захисники (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні сили України найближчим часом можуть вийти на державний кордон на північному сході Харківської області. У цьому напрямку українські захисники перейшли у контрнаступ.
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні в неділю, 15 травня.
"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, там справді українські війська перейшли в контрнаступ, там справді ми вже недалеко від держкордону. І сподіватимемося, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча російські війська підірвали там три мости, що може справді уповільнити наш контрнаступ", – сказав він.
Ситуація в Харкові
Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією.
Збройні сили України відкинули від Харкова російських окупантів. Тим часом війська РФ намагаються просунутися на Донбас. Вони перенаправляють туди всі свої сили.
Експерти зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямований на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню на Харків та вийти на кордон Білгородської області РФ.
- Водночас окупанти продовжують обстрілювати ракетами об'єкти критичної інфраструктури Харківської області.