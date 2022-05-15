ЗСУ вже недалеко від кордону з Росією у Харківській області – радник МВС

Вадим Денисенко (ліворуч) та українські захисники (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України найближчим часом можуть вийти на державний кордон на північному сході Харківської області. У цьому напрямку українські захисники перейшли у контрнаступ.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко у національному телемарафоні в неділю, 15 травня.

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"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, там справді українські війська перейшли в контрнаступ, там справді ми вже недалеко від держкордону. І сподіватимемося, що найближчими днями зможемо вийти на український кордон. Хоча російські війська підірвали там три мости, що може справді уповільнити наш контрнаступ", – сказав він.

Ситуація в Харкові