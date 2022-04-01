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ВСУ вернули под контроль 28 населенных пунктов – Генштаб

1 апреля, 14:45
Украинские военные ведут бои против оккупантов и освобождают города и села – какова ситуация на фронте 1 апреля

Украинские бойцы отвоевывают населенные пункты / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники возобновили контроль почти над 30 населенными пунктами. Оккупанты начали перегруппировку и, вероятно, сосредоточатся на наступлении на востоке Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты частично отводят войска из Полесья и Северского направления. В то же время враг готовится перебросить дополнительные подразделения Восточного военного округа для войны в Украине.

На Полесье основные усилия русских оккупантов направлены на оборону занятых позиции, перегруппировку и отвод войск в Беларусь для восстановления боеспособности. Для отвода своих подразделений враг минует местность и инфраструктуру, использует артиллерию.

Подразделения ВСУ возобновили контроль над населенными пунктами:

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  • Демидов,
  • Дымер,
  • Литвиновка,
  • Гавриловка,
  • Козаровичи,
  • Жовтневое,
  • Глыбовка,
  • Ясногородка,
  • Талакун,
  • Суколучча,
  • Липовка,
  • Гавронщина,
  • Маковище,
  • Николаевка,
  • Хмельная.

На северном направлении враг продолжает блокаду города Чернигова. ВСУ заметили передвижение войск Центрального военного округа в области, расположенной недалеко от границы Украины.

Кроме того, после ухода оккупантов ВСУ взяли под контроль 13 населенных пунктов:

  • Рудня,
  • Шевченково,
  • Бобрик,
  • Старый Басан,
  • Новый Басан,
  • Макеевка,
  • Погребы,
  • Бажановка,
  • Владимировка,
  • Шняковка,
  • Сальное,
  • Софиевка,
  • Гавриловка.

На Слобожанском направлении враг блокирует и обстреливает Харьков. Для артиллерии РФ поставили дополнительные боеприпасы.

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На Изюмском направлении россияне продолжают контролировать Изюм и удерживать понтонные переходы через Северский Донец для наступления. В течение суток враг шел в направлении Малой Комышевахи, но безуспешно. Сейчас они усиливают группировку на Изюмском направлении за счет подразделений 1-й танковой и 20-й Всеармии.

На Донецком направлении оккупанты продолжает огнево-штурмовые действия и наносит авиаудары по населенным пунктам. Основные усилия направлены на захват Попасной, Рубежного и Мариуполя.

В районе Южного Буга военные РФ ведут артиллерийские обстрелы по ВСУ. Враг пытался провести наступательные действия в направлении села Александровка.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 700 человек,
  • танков ‒ 625 ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 1751 ед.,
  • артиллерийских систем – 316 ед.,
  • РСЗО – 96 ед.,
  • средств ПВО – 54 ед.,
  • самолетов – 143 ед.,
  • вертолетов – 131 ед.,
  • автомобильной техники – 1220 ед.,
  • кораблей/катеров – 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
  • специальной техники – 24,
  • пусковых установок ОТРК – 4.