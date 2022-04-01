ЗСУ повернули під контроль 28 населених пунктів – Генштаб

Українські бійці відвойовують населені пункти / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники відновили контроль над 30 населеними пунктами. Окупанти розпочали перегрупування і, ймовірно, зосередяться на наступі на сході України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Окупанти частково відводять війська з Полісся та Сіверського напрямку. Водночас ворог готується перекинути додаткові підрозділи Східного військового округу для війни в Україні.

На Поліссі основні зусилля російських окупантів спрямовані на оборону зайнятих позицій, перегрупування та відведення військ до Білорусі для відновлення боєздатності. Для відведення своїх підрозділів ворог мінує місцевість та інфраструктуру, використовує артилерію.

Підрозділи ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами:

Реклама

Демидів,

Димер,

Литвинівка,

Гаврилівка,

Козаровичі,

Жовтневе,

Глибівка,

Ясногородка,

Талакун,

Суколуччя,

Липівка,

Гавронщина,

Маковище,

Миколаївка,

Хмільна.

На північному напрямку ворог продовжує блокаду Чернігова. ЗСУ помітили пересування військ Центрального військового округу в області, розташованій неподалік кордону України.

Крім того, після відходу окупантів ЗСУ взяли під контроль 13 населених пунктів:

Рудня,

Шевченкове,

Бобрик,

Старий Басан,

Новий Басан,

Макіївка,

Погреби,

Бажанівка,

Володимирівка,

Шняківка,

Сальне,

Софіївка,

Гаврилівка.

На Слобожанському напрямку ворог блокує та обстрілює Харків. Для артилерії РФ поставили додаткові набої.

Реклама

На Ізюмському напрямку росіяни продовжують контролювати Ізюм та утримувати понтонні переходи через Сіверський Донець для наступу. Протягом доби ворог йшов у напрямку Малої Комишевахи, але безуспішно. Зараз вони посилюють угруповання на Ізюмському напрямку за рахунок підрозділів 1-ї танкової та 20-ї Всеармії.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують вогнево-штурмові дії та завдає авіаудари по населених пунктах. Основні зусилля спрямовані на захоплення Попасної, Рубіжного та Маріуполя.

У районі Південного Бугу військові РФ ведуть артилерійські обстріли по ЗСУ. Ворог намагався провести наступальні дії у напрямку села Олександрівка.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили: