ВСУ вернули под контроль Припять и границу с Беларусью

ВСУ установили контроль над Припятью / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские десантники взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с Беларусью. Сейчас эти территории находятся под контролем ВСУ.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"Подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!" - написали военные.

Киевская область свободна от оккупантов

Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских оккупантов. Некоторые города и села были под контролем военных России месяц.

Несмотря на это, жителям возвращаться рано. В настоящее время идут работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества и разминированию.

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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирования потребуется не менее 10 дней. По его словам, по всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам с воскресенья, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ по разминированию.