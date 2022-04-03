ЗСУ повернули під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю

ЗСУ встановили контроль над Прип'яттю / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські десантники взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з Білоруссю. Наразі ці території перебувають під контролем ЗСУ.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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"Підрозділи десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип'ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!" – написали військові.

Київська область вільна від окупантів

Українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських окупантів. Деякі міста та села були під контролем військових Росії місяць.

Попри це жителям повертатися рано. В даний час ведуться роботи з відновлення газопостачання, води, електрики та розмінування.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування потрібно щонайменше 10 днів. За його словами, за всіма звільненими від окупантів населеними пунктами з неділі, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування.