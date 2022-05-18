ВСУ выбили оккупантов еще из одного села на Харьковщине

Российские войска постоянно несут потери, но Путин продолжает настаивать на наступлении / Коллаж "Сегодня"

Еще один населенный пункт вернулся под контроль Киева – ВСУ освободили поселок Дементиевку, который находится в Дергачевском районе Харьковской области.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба, размещенной на странице в фейсбуке.

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Что известно

"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", – сказано в сводке Генштаба.

Где идут бои

На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения всем спектром вооружения, включая авиацию.

На Славянском направлении оккупанты при поддержке артиллерии вели боевые действия в районе Довгенького. Здесь российские войска усилили использование для разведки беспилотников. Это врагу не помогло, он не смог прорваться и понес потери.

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На Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах. Они использовали авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг пытался штурмовать наши позиции в районе Нижнего, однако успеха не имел.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить свое положение. Но снова никакого успеха не имеет.

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На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка. И опять понес потери и отступил. Все штурмовые действия российских солдат вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, удачи не имеет.

Обстановка