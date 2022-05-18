ЗСУ вибили окупантів ще з одного села на Харківщині

Російські війська постійно зазнають втрат, але Путін продовжує наполягати на наступі / Колаж "Сьогодні"

Ще один населений пункт повернувся під контроль Києва – ЗСУ звільнили селище Дементіївку, яке розташоване у Дергачівському районі Харківської області.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу, яке розміщено на сторінці у фейсбуці.

Реклама

Що відомо

"На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії продовжуються", – сказано у зведенні Генштабу.

Де йдуть бої

На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення усім спектром озброєння, включаючи авіацію.

На Слов'янському напрямку окупанти за підтримки артилерії вели бойові дії в районі Довгенького. Тут російські війська посилили використання розвідки безпілотників. Це ворогові не допомогло, він не зміг прорватися і зазнав втрат.

Реклама

На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитися на раніше зайнятих рубежах. Вони використовували авіацію для завдання ударів по цивільних об'єктах у районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагався штурмувати наші позиції у районі Нижнього, проте успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити своє становище. Але знову жодного успіху не має.

Реклама

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівка. І знову зазнав втрат і відступив. Усі штурмові дії російських солдатів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у районі населеного пункту Перемога, удачі не має.

Обстановка