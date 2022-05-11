ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня
Российская армия несет огромные потери. Кроме личного состава, ВСУ мастерски уничтожают вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.
Потери российской армии
- танки – 1187 (+17);
- артиллерийские системы – 528 (+9);
- РСЗО – 185;
- средства ПВО – 87;
- самолеты – 199;
- вертолеты – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94;
- корабли/катера – 12;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
- боевые бронированные машины – 2856 (+48);
- специальная техника – 41.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как россияне расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали людей и издевались над ними.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.