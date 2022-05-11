ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия несет огромные потери. Кроме личного состава, ВСУ мастерски уничтожают вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.

Потери российской армии

танки – 1187 (+17);

артиллерийские системы – 528 (+9);

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолеты – 199;

вертолеты – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12;

автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);

боевые бронированные машины – 2856 (+48);

специальная техника – 41.

Зверства российских оккупантов