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ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб

11 мая, 10:53
Рф потеряла уже 26 000 единиц личного состава

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия несет огромные потери. Кроме личного состава, ВСУ мастерски уничтожают вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.

Потери российской армии

  • танки – 1187 (+17);
  • артиллерийские системы – 528 (+9);
  • РСЗО – 185;
  • средства ПВО – 87;
  • самолеты – 199;
  • вертолеты – 160 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
  • крылатые ракеты – 94;
  • корабли/катера – 12;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
  • боевые бронированные машины – 2856 (+48);
  • специальная техника – 41.

Зверства российских оккупантов