Второй полуфинал Евровидения, заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине и другие важные события 12 мая

Важные события 12 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
В четверг, 12 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, который в этом году принимает город Турин (Италия). Свои страны представят 18 участников. Кроме этого, сегодня состоится заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.
В Турине состоится второй полуфинал Евровидения
12 мая в городе Турин (Италия) состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение. На сцену выйдут 18 конкурсантов.
Во втором полуфинале свою песню представят следующие страны и участники:
- Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
- Израиль: Michael Ben David — I.M;
- Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
- Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
- Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am;
- Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper;
- Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;
- Кипр: Andromache — Ela;
- Ирландия: Brooke — That's Rich;
- Северная Македония: Andrea — Сircles;
- Эстония: Stefan — Hope;
- Румыния: WRS — Llámame;
- Польша: Ochman — River;
- Черногория: Vladana — Breathe;
- Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;
- Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
- Чехия: We Are Domi — Lights Off.
Отметим, что начало конкурса — в 22:00 по киевскому времени. Сегодня, как и во время первого полуфинала, выберут 10 конкурсантов, которые будут представлять свои страны в финале, который состоится 14 мая.
Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине
Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики. Ожидается, что гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ выступят перед советом.
"Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов
"Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов на поезда на 20 дней.
Рейсы:
- № 7/8 Киев – Черновцы;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 41/42 Днепр – Львов;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 97/98 Ковель – Киев;
- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 779/780 Сумы – Киев;
- № 139/140 Киев – Каменец Подольский;
- № 145/146 Львов – Ужгород;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;
- № 789/790 Кропивницкий – Киев;
- № 791/792 Кременчуг – Киев.
Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.
В Женеве состоится акция с требованием спасти защитников Мариуполя
Митинг с требованием спасти защитников Мариуполя состоится под офисом ООН в Женеве.
"В четверг, 12 мая, с 9:30 до 14:30 состоится митинг у стен офиса ООН в Женеве с требованием спасти защитников Мариуполя, заблокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь", — говорится в сообщении украинского общества Центральной и Восточной Швейцарии.
В акции примут участие родные защитников Мариуполя и эвакуированные из города гражданские граждане Украины. Участники митинга призовут ООН немедленно принять все необходимые меры для организации безопасной эвакуации раненых воинов и весь военный гарнизон с "Азовстали", ведь времени для спасения людей критически мало.
Также среди требований — обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе, организовать немедленный контроль за соблюдением режима прекращения огня третьей стороной, организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника.