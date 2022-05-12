Другий півфінал Євробачення, засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні та інші важливі події 12 травня

Важливі події 12 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 12 травня, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення, який цього року приймає місто Турин (Італія). Свої країни представлять 18 учасників. Крім цього, сьогодні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні.

У Турині відбудеться другий півфінал Євробачення

12 травня у місті Турин (Італія) відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення. На сцену вийдуть 18 конкурсантів.

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У другому півфіналі свою пісню представлять такі країни та учасники:

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel; Ізраїль: Michael Ben David — I.M; Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузія: Circus Mircus — Lock Me In; Мальта: Емма Мускат — I Am What I Am; Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper; Австралія: Sheldon Riley — Not The Same; Кіпр: Andromache — Ela; Ірландія: Brooke — That’s Rich; Північна Македонія: Andrea — Circles; Естонія: Stefan — Hope; Румунія: WRS — Llámame; Польща: Ochman — River; Чорногорія: Vladana — Breathe; Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You; Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехія: We Are Domi — Lights Off.

Зазначимо, що початок конкурсу — о 22:00 за київським часом. Сьогодні, як і під час першого півфіналу, оберуть 10 конкурсантів, які представлятимуть свої країни вже у фіналі, який відбудеться 14 травня.

Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання з питань гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики. Очікується, що гуманітарне Управління ООН і офіційні особи ЮНІСЕФ виступлять перед радою.

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"Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків

"Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 днів.

Рейси:

№ 7/8 Київ – Чернівці;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 41/42 Дніпро – Львів;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 97/98 Ковель – Київ;

№ 749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№ 779/780 Суми – Київ;

№ 139/140 Київ – Кам’янець Подільський;

№ 145/146 Львів – Ужгород;

№ 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;

№ 757/758 Київ – Могилів-Подільський;

№ 789/790 Кропивницький – Київ;

№ 791/792 Кременчук – Київ.

Квитки можна придбати на сайті перевізника.

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У Женеві відбудеться акція з вимогою врятувати захисників Маріуполя

Мітинг з вимогою врятувати захисників Маріуполя відбудеться під офісом ООН у Женеві.

"У четвер, 12 травня, з 9:30 до 14:30 відбудеться мітинг під стінами офісу ООН у Женеві з вимогою врятувати захисників Маріуполя, заблокованих російськими військами на території заводу "Азовсталь", — йдеться у повідомленні українського товариства Центральної та Східної Швейцарії.

В акції візьмуть участь рідні захисників Маріуполя та евакуйовані з міста цивільні громадяни України. Учасники мітингу закличуть ООН негайно вжити всіх необхідних заходів для організації безпечної евакуації поранених воїнів та увесь військовий гарнізон з "Азовсталі", адже часу для порятунку людей критично мало.

Також серед вимог — забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі, організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною, організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника.