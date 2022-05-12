Другий півфінал Євробачення, засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні та інші важливі події 12 травня

Важливі події 12 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
У четвер, 12 травня, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення, який цього року приймає місто Турин (Італія). Свої країни представлять 18 учасників. Крім цього, сьогодні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні.
У Турині відбудеться другий півфінал Євробачення
12 травня у місті Турин (Італія) відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення. На сцену вийдуть 18 конкурсантів.
У другому півфіналі свою пісню представлять такі країни та учасники:
- Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
- Ізраїль: Michael Ben David — I.M;
- Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
- Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;
- Мальта: Емма Мускат — I Am What I Am;
- Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;
- Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
- Кіпр: Andromache — Ela;
- Ірландія: Brooke — That’s Rich;
- Північна Македонія: Andrea — Circles;
- Естонія: Stefan — Hope;
- Румунія: WRS — Llámame;
- Польща: Ochman — River;
- Чорногорія: Vladana — Breathe;
- Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
- Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
- Чехія: We Are Domi — Lights Off.
Зазначимо, що початок конкурсу — о 22:00 за київським часом. Сьогодні, як і під час першого півфіналу, оберуть 10 конкурсантів, які представлятимуть свої країни вже у фіналі, який відбудеться 14 травня.
Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання з питань гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики. Очікується, що гуманітарне Управління ООН і офіційні особи ЮНІСЕФ виступлять перед радою.
"Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків
"Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 днів.
Рейси:
- № 7/8 Київ – Чернівці;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 41/42 Дніпро – Львів;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 97/98 Ковель – Київ;
- № 749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- № 779/780 Суми – Київ;
- № 139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
- № 145/146 Львів – Ужгород;
- № 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
- № 757/758 Київ – Могилів-Подільський;
- № 789/790 Кропивницький – Київ;
- № 791/792 Кременчук – Київ.
Квитки можна придбати на сайті перевізника.
У Женеві відбудеться акція з вимогою врятувати захисників Маріуполя
Мітинг з вимогою врятувати захисників Маріуполя відбудеться під офісом ООН у Женеві.
"У четвер, 12 травня, з 9:30 до 14:30 відбудеться мітинг під стінами офісу ООН у Женеві з вимогою врятувати захисників Маріуполя, заблокованих російськими військами на території заводу "Азовсталь", — йдеться у повідомленні українського товариства Центральної та Східної Швейцарії.
В акції візьмуть участь рідні захисників Маріуполя та евакуйовані з міста цивільні громадяни України. Учасники мітингу закличуть ООН негайно вжити всіх необхідних заходів для організації безпечної евакуації поранених воїнів та увесь військовий гарнізон з "Азовсталі", адже часу для порятунку людей критично мало.
Також серед вимог — забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі, організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною, організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника.