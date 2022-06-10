Вячорка рассказал, при каком сценарии Путин начнет бомбить Беларусь

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал о ситуации в Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь давно находится под влиянием России, и пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выполняет все требования Кремля, вторжения не будет. Об этом рассказал белорусский общественный деятель и советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Де-факто оккупация Беларуси уже произошла. Беларусь была первой, были введены войска против воли белорусского народа, против белоруски Конституции, которая четко говорит о нейтралитете. Лукашенко стал коллаборантской властью. То, что там не руководит россиянин, какой-то там губернатор, то чем отличается Лукашенко от этого губернатора? Путин это понимает, поэтому он ставит на Лукашенко, как на наиболее лояльного человека, который может контролировать ситуацию в Беларуси", – рассказал Вячорка.

Говоря о возможном вторжении российских войск в Беларусь, он отметил, что это будет возможно в том случает, если Путин поймет, что все идет не по его плану.

"Возможно ли вторжение? Путин это сделает, если поймет, что Лукашенко недостаточно и что нужно войти и расстрелять города, чтобы протянуть политику русификации, он это будет делать. Мы видим это на примере Украины, что он не перед чем не останавливается. А пока что он может это делать руками Лукашенко", – рассказал советник Тихановской.

Будет ли повторное вторжение из Беларуси

Украина знает, что Беларусь может выставить 20-25 тысяч своих войск, и наблюдает за белорусской армией, в частности, на Волынском направлении, где она расположена.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока нет реальных рисков атаки со стороны северного соседа. Однако Украина готовится ко всем возможным сценариям.