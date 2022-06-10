Вячорка розповів, за якого сценарію Путін почне бомбити Білорусь

Радник Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів про ситуацію у Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь давно перебуває під впливом Росії, і поки самопроголошений президент Олександр Лукашенко виконує всі вимоги Кремля, вторгнення не буде. Про це розповів білоруський громадський діяч та радник Світлани Тихановської Франак Вячорка в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Де-факто окупація Білорусі вже відбулася. Білорусь була першою, було введено війська проти волі білоруського народу, проти білоруської Конституції, яка чітко говорить про нейтралітет. Лукашенко став колаборантською владою. Те, що там не керує росіянин, якийсь там губернатор, то чим відрізняється Лукашенко від цього губернатора? Путін це розуміє, тому він ставить на Лукашенка як на найбільш лояльну людину, яка може контролювати ситуацію в Білорусі", – розповів Вячорка.

Говорячи про можливе вторгнення російських військ до Білорусі, він зазначив, що це буде можливо в тому випадку, якщо Путін зрозуміє, що все йде не за його планом.

"Чи можливе вторгнення? Путін це зробить, якщо зрозуміє, що Лукашенка недостатньо і що потрібно увійти та розстріляти міста, щоб протягнути політику русифікації, він це робитиме. Ми бачимо це на прикладі України, що він не перед чим не зупиняється. А поки що що він може це робити руками Лукашенка", – розповів радник Тихановської.

Чи буде повторне вторгнення з Білорусі

Україна знає, що Білорусь може виставити 20-25 тисяч своїх військ, та спостерігає за білоруською армією, зокрема, на Волинському напрямку, де вона розташована.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки немає реальних ризиків атаки з боку північного сусіда. Проте Україна готується до всіх можливих сценаріїв.