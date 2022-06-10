"Вышка" в "ДНР" для иностранцев-защитников "Азовстали". Что о них известно и реакция в мире

Суд постановил всем троим иностранцам назначить исключительною меру наказания - смертную казнь. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховный суд так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни троих иностранцев – защитников "Азовстали", которые сдались в плен по договоренности через ООН. Расстрел грозит подданным Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну. Сайт "Сегодня" выяснил, что известно об осужденных и как отреагировали на судебный процесс в Украине и мире.

Высшая мера наказания

9 июня Верховный суд самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" приговорил подданных Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к высшей мере наказания.

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Иностранцев обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса так называемой "ДНР":

Совершение преступления группой лиц;

Действия, направленные на насильственный захват власти и свержение конституционного строя "ДНР";

Наемничество;

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В ходе судебных заседаний они признали себя виновными по предъявленным обвинениям. По совокупности преступлений суд постановил всем троим назначить исключительною меру наказания – смертную казнь.

"Представленные стороной обвинения доказательства по данному делу позволили суду вынести обвинительный приговор", – заявил председатель судебной коллегии по данному делу Александр Никулин.

Судья добавил, что приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде "ДНР" через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения. Все трое подтвердили свое решение подать апелляцию.

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Эйден Аслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер приговорены к смертной казни. Фото: secretmag.ru

Что известно об осужденных

27 февраля, спустя три дня после начала войны, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны. Глава государства призвал "друзей Украины" со всего мира присоединиться к борьбе с российским вторжением, назвав его "войной против Европы". 3 марта Зеленский сообщил, что в Украину едут первые 16 тысяч иностранных добровольцев.

В отличии от прибывших иностранных добровольцев Шон Пиннер, Эйден Аслин и Саадун Брагим официально вступили в Вооруженные силы Украины до начала войны, прожив к моменту вторжения несколько лет в нашей стране. Все трое проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

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Эйден Аслин

Эйден Аслин в 2018 году принес военную присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Фото: Facebook

28-летний Аслин из английского Ньюарка раньше работал в службе опеки. В 2015 году он поехал в Сирию и присоединился к курдским Отрядам народной самообороны (YPG), воевавшим против"Исламского государства". Вернувшись в Великобританию в 2016 году, Эслин попал под следствие по подозрению в терроризме, но был оправдан, и в 2017 году вернулся в Сирию, где участвовал в боях за Ракку.

По завершению службы он отправился путешествовать и остановился в украинском городе Николаев, где познакомился со своей будущей невестой, учительницей английского языка в учебном центре ВМД Украины. В 2018 году он принес военную присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Весной молодые люди планировали сыграть свадьбу, однако после начала войны девушка эвакуировалась в Венгрию, а ее жених остался воевать. В апреле 2022 года сдался в плен российских оккупантов в осажденном Мариуполе.

12 апреля Аслин сообщил в своем Twitter, что у него не было иного выбора, кроме как сдаться российским силам в Мариуполе после того, как в его подразделении закончились боеприпасы, и он не смог покинуть город.

"Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет еды и боеприпасов. Это было честью, я надеюсь, что эта война скоро закончится", – написал британец.

14 апреля, будучи в российском плену, он появился на видео в наручниках и, по-видимому, был избит, так как у него была травма головы, опухшие пальцы и он невнятно произносил слова.

На видео Аслин был в наручниках и избит. Фото: RT

Шон Пиннер

Шон Пиннер в 2018 году, как и Эслин,переехал в Украину и присоединился к ВСУ. Фото: Daily Mail

Вместе с Аслином в плену оказался его друг, 48-летний Шон Пиннер. Пиннер родился в 1974 году в Бедфордшире. Является ветераном британской армии – служил в Королевском английском полку в Северной Ирландии, а также рядах миротворцев ООН в Боснии. После армии Пиннер работал в сфере утилизации отходов в Великобритании, но ему это надоело, и в 2018 году, как и Эслин, он переехал в Украину, ставшую, по его же словам, "приемной родиной", и официально присоединился к ВСУ. Контракт с ВСУ заканчивался в этом году, впоследствии Пиннер собирался работать в украинской гуманитарной миссии.

Пиннер женат на украинке.

"Мой дом – это Мариуполь, поэтому сейчас я фактически защищаю свой приемный город и свою семью", – говорил военный в январе, за месяц до вторжения России.

После того, как Аслин и Пиннер попали в плен в Мариуполе, пропагандистские российские телеканалы опубликовали видеоролик, на котором, судя по всему, британцев заставили произнести заранее написанный текст. На видео они просили премьер-министра Бориса Джонсона помочь в обмене их на кума российского президента Виктора Медведчука, задержанного в Украине по подозрению в госизмене.

Шона Пиннера заставили произнести заранее написанный текст. Фото: скриншот: видео

Брагим Саадун

Брагим Саадун в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ и попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Фото: cossackgundi / Instagram

Брагим Саадун, которому сейчас 21 год, не смог найти работу или поступить в университет в Марокко, поэтому в 2019 году решил переехать в Украину. Семья купила ему билет за 100 долларов до Полтавы.

Приехав в Украину, Сааудун учил украинский и русский языки и поступил на факультет аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Однако в итоге он бросил учебу, в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ и, по рекомендации британца Аслина, попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Саадун сдался в плен в Волновахе 12 марта. По его словам, он остался один из своего полка. Далее передвигался вместе с бойцами Национальной гвардии Украины, но у них сломалась техника. Двое пошли искать укрытие и обнаружили открытый магазин, когда вернулись сказали, что хозяйка посоветовала им всем сдаться.

"Хозяйка магазина им сказала, что наше местоположение уже раскрыто и нам лучше сдаться", – рассказал Саадун.

Саадун сдался в плен в Волновахе 12 марта. Фото: dan-news.info

Реакция в Украине и мире

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что так называемый "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен и не соответствует юридическим нормам. Об этом заявил спикер дипломатического ведомства Олег Николенко.

Он подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, на пленных иностранцев распространяется правовой статус комбатантов. Все трое были военнослужащими регулярных войск Украины и по Женевским конвенциям они как военнопленные должны быть защищены от судебного преследования за участие в боевых действиях.

"Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно вести себя. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины", – подчеркнул Николенко.

Олег Николенко: "Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали" / Фото: МИД Украины

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сравнил "ДНР" с исламской террористической организацией ИГИЛ.

"Видимо, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей. "Смертные приговоры" в "судах" несуществующих "ЛДНР" доказывают: нет разницы между ИГИЛ и "ЛДНР". Кроме одной: последних содержит Россия за нефте/газовые средства некоторых стран. РФ необходимо признать страной спонсором – терроризмом", написал Подоляк в своем Twitter.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также заявил о нарушении прав, гарантированных Женевской конвенцией.

"Мы будем делать все, что сможем. Мы очень тесно работаем над этим", – сказал Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала приговор "фиктивным, абсолютно лишенным легитимности", а член парламента от родного округа Аслина Роберт Дженрик заявил, что ускоренный судебный процесс был "отвратительным показательным процессом советской эпохи".

Лиз Трасс: "Приговор фиктивный, абсолютно лишенный легитимности". Фото: Twitter

Осудили решение суда и в США. Государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что Штаты обеспокоены сообщениями о фиктивном суде и приговорах иностранным военным, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Он призвал Россию уважать международное право и прекратить бесчинства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не будет вмешиваться в судебную систему "Донецкой народной республики" и пытаться повлиять на ситуацию с вынесением смертного приговора.

"Преступления, которые инкриминируют наемникам, были совершены в Донбассе и расследованы согласно местному законодательству. Все остальное – это уже предмет для спекуляций", – заявил Лавров.

Сергей Лавров: "Приговор суда "ДНР" – это предмет для спекуляций" / Фото: МИД России

Ситуация с пленными