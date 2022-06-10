"Вишка" у "ДНР" для іноземців-захисників "Азовсталі". Що про них відомо та реакція світу

Суд ухвалив усім трьом іноземцям призначити винятковий захід - смертну кару. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховний суд так званої "ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців – захисників "Азовсталі", які здалися в полон за домовленістю з ООН. Розстріл загрожує підданим Великої Британії Ейдену Асліну та Шону Піннеру, а також марокканцю Брагіму Саадуну. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відомо про засуджених та як відреагували на судовий процес в Україні та світі.

Найвища міра покарання

9 червня Верховний суд самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" засудив підданих Великої Британії Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма до вищої міри покарання.

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Іноземців звинувачували за чотирма статтями Кримінального кодексу так званої "ДНР":

Скоєння злочину групою осіб;

Дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР";

Найманство;

Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

У ході судових засідань вони визнали себе винними за звинуваченнями. За сукупністю злочинів суд ухвалив усім трьом призначити винятковий захід – смертну кару.

"Представлені стороною звинувачення докази у цій справі дозволили суду винести обвинувальний вирок" , – заявив голова судової колегії у цій справі Олександр Нікулін.

Суддя додав, що вирок може бути оскаржений учасниками процесу у касаційному порядку у Верховному суді "ДНР" через апеляційну палату впродовж одного місяця з дня його проголошення. Усі троє підтвердили своє рішення подати апеляцію.

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Ейдена Асліна, Саадуна Брагіма та Шона Піннера засуджено до страти. Фото: secretmag.ru

Що відомо про засуджених

27 лютого, через три дні після початку війни, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Міжнародного легіону територіальної оборони. Глава держави закликав "друзів України" зі всього світу приєднатися до боротьби з російським вторгненням, назвавши його "війною проти Європи". 3 березня Зеленський повідомив, що до України їдуть перші 16 тисяч іноземних добровольців.

На відміну від іноземних добровольців, які прибули, Шон Піннер, Ейден Аслін і Саадун Брагім офіційно вступили до Збройних сил України до початку війни, проживши до моменту вторгнення кілька років у нашій країні. Усі троє проходили службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ.

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Ейден Аслін

Ейден Аслін у 2018 році склав військову присягу і почав служити у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Фото: Facebook

28-річний Аслін з англійського Ньюарку раніше працював у службі опіки. 2015 року він поїхав до Сирії та приєднався до курдських загонів народної самооборони (YPG), які воювали проти "Ісламської держави". Повернувшись до Великої Британії у 2016 році, Еслін потрапив під слідство за підозрою у тероризмі, але був виправданий, і 2017 року повернувся до Сирії, де брав участь у боях за Ракку.

На завершення служби він вирушив подорожувати та зупинився в українському місті Миколаїв, де познайомився зі своєю майбутньою нареченою, вчителькою англійської мови у навчальному центрі МВД України. У 2018 році він склав військову присягу і почав служити у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Весною молоді люди планували зіграти весілля, проте після початку війни дівчина евакуювалася до Угорщини, а її наречений залишився воювати. У квітні 2022 здався в полон російських окупантів в Маріуполі, який опинився в.облозі

12 квітня Аслін повідомив у своєму Twitter, що він не мав іншого вибору, крім як здатися російським силам у Маріуполі після того, як у його підрозділі закінчилися боєприпаси, і він не зміг залишити місто.

"Минуло 48 днів, ми щосили намагалися захистити Маріуполь, але в нас немає іншого вибору, крім як здатися російським військам. У нас немає їжі та боєприпасів. Це було честю, я сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться", – написав британець.

14 квітня, будучи в російському полоні, він з'явився на відео в наручниках і, мабуть, був побитий, тому що у нього була травма голови, набряклі пальці та невиразно вимовляв слова.

На відео Аслін був у наручниках та побитий. Фото: RT

Шон Піннер

Шон Піннер у 2018 році, як і Еслін, переїхав до України та приєднався до ЗСУ. Фото: Daily Mail

Разом з Асліном у полоні опинився його друг, 48-річний Шон Піннер. Піннер народився 1974 року в Бедфордширі. Є ветераном британської армії – служив у Королівському англійському полку у Північній Ірландії, а також лавах миротворців ООН у Боснії. Після армії Піннер працював у сфері утилізації відходів у Великій Британії, але йому це набридло, і в 2018 році, як і Еслін, він переїхав до України, яка, за його ж словами, стала "прийомною батьківщиною", і офіційно приєднався до ЗСУ. Контракт із ЗСУ закінчувався цього року, згодом Піннер збирався працювати в українській гуманітарній місії.

Пінер одружений на українці.

"Мій дім – це Маріуполь, тому зараз я фактично захищаю своє приймальне місто та свою сім'ю", – говорив військовий у січні, за місяць до вторгнення Росії.

Після того, як Аслін і Піннер потрапили в полон у Маріуполі, пропагандистські російські телеканали опублікували відеоролик, на якому, судячи з усього, британців змусили вимовити заздалегідь написаний текст. На відео вони просили прем'єр-міністра Бориса Джонсона допомогти в обміні їх на кума російського президента Віктора Медведчука, затриманого в Україні за підозрою у держзраді

Шона Піннера змусили вимовити заздалегідь написаний текст. Фото: скріншот: відео

Брагім Саадун

Брагім Саадун у 2021 році уклав трирічний контракт із ЗСУ та потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Фото: cossackgundi / Instagram

Брагім Саадун, якому зараз 21 рік, не зміг знайти роботу чи вступити до університету в Марокко, тож 2019 року вирішив переїхати до України. Сім'я купила йому квиток за 100 доларів до Полтави.

Приїхавши в Україну, Сааудун вчив українську та російську мови та вступив на факультет аеродинамічних та космічних технологій Київського політехнічного інституту. Однак у результаті він покинув навчання, у 2021 році уклав трирічний контракт із ЗСУ і, за рекомендацією британця Асліна, потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Саадун здався в полон у Волновасі 12 березня. За його словами, він залишився одним із свого полку. Далі пересувався разом із бійцями Національної гвардії України, але у них зламалася техніка. Двоє пішли шукати укриття та виявили відкритий магазин, коли повернулися, то сказали, що господиня порадила їм усім здатися.

"Господиня магазину їм сказала, що наше місце розташування вже розкрите і нам краще здатися", – розповів Саадун.

Саадун здався в полон у Волновасі 12 березня. Фото: dan-news.info

Реакція в Україні та світі

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських теренах нікчемний і не відповідає юридичним нормам. Про це заявив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Він наголосив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, на полонених іноземців поширюється правовий статус комбатантів. Усі троє були військовослужбовцями регулярних військ України і за Женевськими конвенціями вони як військовополонені повинні бути захищені від судового переслідування за участь у бойових діях.

"Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насильство, залякувати або негуманно поводитися. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище за закон і мораль, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль для звільнення всіх захисників України", – наголосив Ніколенко.

Олег Ніколенко: "Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище за закон і мораль"

Радник Офісу президента Михайло Подоляк порівняв "ДНР" з ісламською терористичною організацією ІДІЛ.

"Мабуть, ви чули, як терористи ІДІЛ публічно стратили людей. "Смертні вироки" у "судах" неіснуючих "ЛДНР" доводять: немає різниці між ІДІЛ та "ЛДНР". Крім однієї: останніх утримує Росія за нафто/газові кошти деяких країн. РФ необхідно визнати спонсором тероризму", – написав Подоляк у своєму Twitter.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон також заявив про порушення прав, гарантованих Женевською конвенцією.

"Ми робитимемо все, що зможемо. Ми дуже тісно працюємо над цим", – сказав Джонсон.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас назвала вирок "фіктивним, абсолютно позбавленим легітимності", а член парламенту від рідного округу Асліна Роберт Дженрік заявив, що прискорений судовий процес був "огидним показовим процесом радянської епохи".

Ліз Трасс: "Вирок фіктивний, абсолютно позбавлений легітимності". Фото: Twitter

Засудили рішення суду й у США. Державний секретар Ентоні Блінкен зазначив, що Штати стурбовані повідомленнями про фіктивний суд та вироки іноземним військовим, які служать у Збройних силах України. Він закликав Росію поважати міжнародне право та припинити безчинства.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не втручатиметься у судову систему "Донецької народної республіки" та не намагатиметься вплинути на ситуацію з винесенням смертного вироку.

"Злочини, які інкримінують найманцям, були скоєні на Донбасі та розслідувані згідно з місцевим законодавством. Все інше – це вже предмет для спекуляцій", – заявив Лавров.

Сергій Лавров: "Вирок суду "ДНР" – це предмет для спекуляцій" / Фото: МЗС Росії

Ситуація із полоненими