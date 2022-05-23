Вызовет раскол в стране! Фесенко о политическом аспекте дела Медведчука

Фесенко прокомментировал дело Медвечука / Фото: Коллаж: Сегодня

Арестованный нардеп Виктор Медведчук показаниями против пятого президента Петра Порошенко может спровоцировать политической противостояние в Украине. Каждое слово Медведчука необходимо проверить, поскольку он заинтересован в том, чтобы переложить на Порошенко ответственность.

Об этом рассказал политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире Youtube-канала "Україна 24" ведущим Виталию Прудиусу и Виктории Малосвитной.

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"Важнее всего, что Медведчук начал давать показания. Потому что ранее, когда начинались все эти криминальные производства, задолго до войны, он этого не делал. И были сомнения, будет ли Медведчук сотрудничать со следствием. Но когда его поймали, арестовали, было заметно, что он надломлен. Возможно, следствие этим воспользовалось", – отметил эксперт.

Фесенко предположил, что Медведчук начал сотрудничать со следствием, понимая, что в России его не ждут.

"В том, что он начинает сдавать Порошенко, и как я понимаю, судя по первым материалам, не только Порошенко, нет ничего удивительного. Во всяком случае, как я понимаю, Петр Алексеевич там присутствовал. И вряд ли можно было эти решения – и по углю из ОРДЛО, и по трубопроводу – сделать без политического согласия и поддержки тогдашнего президента Украины", – сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что Медведчук сейчас заинтересован в том, чтобы перебросить большую часть вины именно на Порошенко, "так что тут есть и его личный интерес".

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"Важно любую деталь, любые показания Медведчука проверять. И Петр Алексеевич должен сотрудничать со следствием, и другие политики, которые на тот момент работали в правительстве, других государственных структурах тоже должны сотрудничать", – заявил Фесенко.

По его словам, тема политически конфликтная, поскольку речь о бывшем президенте Украины.

"И тут нужно действовать очень осторожно, очень деликатно. Нам сейчас не нужно политическое противостояние. Важно и со стороны власти, и со стороны команды Порошенко сейчас минимизировать уровень конфликтности этого дела. Важно двигаться чисто в правовом русле, насколько это возможно", – отметил эксперт.

На вопрос, о чем еще может рассказать Медведчук, Фесенко ответил:

"Для общества в условиях нынешней российской агрессии важно, чтобы Медведчук давал показания о том, каким образом – через него, благодаря его сотрудничеству – Кремль осуществлял организацию и финансирование пророссийских сил в Украине. Как это делалось? Каким образом эта пророссийская сеть создавалась в Украине? Каким образом он получал в свою собственность – через подставное лицо, Тараса Козака, его партнера – три телеканала? Это нужно выяснить".

Политолог выразил опасения, что Медведчук может до сих пор надеяться на обмен, и поэтому не спешить раскрывать все секреты.

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"Он сохраняет маленькую надежду, что Россия в перспективе пойдет на его обмен. И поэтому какую-то информацию он может дать не публично, не для разглашения. Но полностью рассказывать про все тайны, на данный момент, пока сохраняется надежда, что Россия его может выкупить, он не будет спешить. Не раскроет всех тайн про Путина, Медведева. Но я все же надеюсь, что показания в будущем он сможет дать, и не только про Порошенко", – сказал он.

Медведчук дал показания против Порошенко

Арестованный народный депутат Виктор Медведчук дал показания относительно закупки Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

Медведчук также рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Нардеп детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.