Викличе розкол у країні! Фесенко про політичний аспект справи Медведчука

Фесенко прокоментував справу Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Заарештований нардеп Віктор Медведчук свідченнями проти п'ятого президента Петра Порошенка може спровокувати політичне протистояння в Україні. Кожне слово Медведчука необхідно перевірити, оскільки він зацікавлений у тому, щоби перекласти на Порошенка відповідальність.

Про це розповів політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ефірі Youtube-каналу "Україна 24" ведучим Віталію Прудіусу та Вікторії Малосвітній.

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"Найважливіше за все, що Медведчук почав давати свідчення. Тому що раніше, коли починалися всі ці кримінальні провадження, задовго до війни, він цього не робив. І були сумніви, чи Медведчук співпрацюватиме зі слідством. Але коли його зловили, заарештували, було помітно, що він надламаний. Можливо, слідство цим скористалося", – зазначив експерт.

Фесенко припустив, що Медведчук почав співпрацювати зі слідством, розуміючи, що в Росії на нього не чекають.

"У тому, що він починає здавати Порошенка, і як я розумію, судячи з перших матеріалів, не тільки Порошенка, немає нічого дивного. У всякому разі, як я розумію, Петро Олексійович там був присутній. І навряд чи можна було ці рішення – і щодо вугілля з ОРДЛО, і щодо трубопроводу – зробити без політичної згоди та підтримки тодішнього президента України", – сказав він.

При цьому політолог наголосив, що Медведчук зараз зацікавлений у тому, щоб перекинути більшу частину провини саме на Порошенка, "отже, тут є і його особистий інтерес".

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"Важливо будь-яку деталь, будь-які свідчення Медведчука перевіряти. І Петро Олексійович має співпрацювати зі слідством, та інші політики, які на той момент працювали в уряді, інших державних структурах також мають співпрацювати", – заявив Фесенко.

За його словами, тема є політично конфліктною, оскільки йдеться про колишнього президента України.

"І тут треба діяти дуже обережно, дуже делікатно. Нам зараз не потрібне політичне протистояння. Важливо і з боку влади, і з боку команди Порошенка зараз мінімізувати рівень конфліктності цієї справи. Важливо рухатися чисто у правовому руслі, наскільки це можливо", – наголосив експерт.

На запитання, що ще може розповісти Медведчук, Фесенко відповів:

"Для суспільства в умовах нинішньої російської агресії важливо, щоб Медведчук давав свідчення про те, яким чином – через нього, завдяки його співпраці – Кремль здійснював організацію та фінансування проросійських сил в Україні. Як це робилося? Яким чином ця проросійська мережа створювалася в Україні? Яким чином він отримував у свою власність – через підставну особу, Тараса Козака, його партнера – три телеканали? Це потрібно з'ясувати".

Політолог висловив побоювання, що Медведчук може досі сподіватися на обмін і тому не поспішати розкривати всі секрети.

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"Він зберігає маленьку надію, що Росія в перспективі піде на його обмін. І тому якусь інформацію він може дати не публічно, не для розголошення. Але повністю розповідати про всі таємниці, наразі поки зберігається надія, що Росія його може викупити, він не поспішатиме. Не розкриє всіх таємниць про Путіна, Медведєва. Але я все ж таки сподіваюся, що свідчення в майбутньому він зможе дати, і не тільки про Порошенка", – сказав він.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення щодо закупівлі Україною у 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.