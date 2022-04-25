Взрывы в Приднестровье спланировала ФСБ – разведка

В Тирасполе прогремели взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

Взрывы в столице непризнанной Приднестровской Молдавской республики ("ПМР"), которые прогремели 25 апреля, – спланированная провокация российских спецслужб.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Отмечается, что взрывы произошли в помещении, где расположены офисы местного "министерства государственной безопасности" и филиала российской Федеральной службы безопасности в "ПМР".

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Предположительно, использованы РПГ-22 и РПГ-27.

"Впрочем, для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием: наименования объекта; адреса размещения; типа защитного сооружения. В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании", – говорится в сообщении.

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То есть еще за три дня до инцидента руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера.

Очевидно, что этот случай – одна из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины и привлечь "ПМР" к боевым действиям. Либо как территорию с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую землю.

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Напомним, 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной ПМР. Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР, где якобы "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.