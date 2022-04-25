Вибухи у Придністров'ї спланувала ФСБ – розвідка

У Тирасполі прогриміли вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

Вибухи у столиці невизнаної Придністровської Молдавської республіки ("ПМР"), які прогриміли 25 квітня, є спланованою провокацією російських спецслужб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Зазначається, що вибухи сталися у приміщенні, де розміщені офіси місцевого "міністерства державної безпеки" та філії російської Федеральної служби безпеки у "ПМР".

Внаслідок інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч із приміщенням лежать предмети. Імовірно, застосовані РПГ-22 та РПГ-27.

"Втім, для керівництва "ПМР" ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар "держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлось про термінову (до 16:00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". З вказанням: найменування об'єкта; адреси розміщення; типу захисної споруди. У разі відсутності такого пункту порушувалося питання про його термінове створення", – йдеться у повідомленні.

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Тобто ще за три дні до інциденту керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру.

Очевидно, що цей випадок – один з ланцюгу провокаційних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або як територію з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську землю.

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Нагадаємо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної ПМР. Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом і південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор у невизнану ПМР, де нібито "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

Україна додатково посилила кордон з Молдовою в районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.