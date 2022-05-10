Ядерной войны не будет? Арестович прокомментировал заявление Путина

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, будет ли ядерная война. / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал прозвучавшую на параде к 9 мая фразу президента России Владимира Путина "Мы должны уберечь мир от глобальной войны".

Об этом он рассказал на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Что будет

"Перевожу с кремлевского на русский: ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет. Вопрос: что будет? Будет вялотекущая попытка решить три основные задачи – выход на границы Луганской, Донецкой, Херсонской областей", – рассказал Арестович.

По его мнению, далее будет попытка удержания РФ таких границ путем проведения скрытой мобилизации, скрытого снятия техники с хранения и переброски сюда для создания группировки, которая не будет уже иметь наступательного серьезного потенциала:

"Будет задача на перевод борьбы в партер – на создание ситуации, которая была с лета 2015 года по февраль 2022 года – вялотекущее положение на фронте – с торговлей на переговорах, созданием различных переговорных площадок на тему: "Ну давайте же какое-то соглашение по типу Минска-3 или Стамбула-1, где как бы украинская сторона признает реалии". И вот, чтобы мы "признали реалии", они будут держать оборону, чтобы наши усилия об нее разбивались, мы понимали бесперспективность военных усилий и согласились из-за истощенной экономики подписать это соглашение. И нас ведут к Минску-3. Это все, на что способна сейчас российская военная машина и политика".

Кроме этого, он отметил, что закрепление "ХНР" или "Таврического края", или признание "ЛНР" и "ДНР" частью России зависит от конъюнктуры:

"Это крайний сценарий – не ядерное оружие, заметьте, не полная мобилизация, – который резко ухудшает обстановку, обостряет ее для Кремля. И они оставляют ее на случай... во-первых, они будут этим угрожать, а, во-вторых, на случай, если переговоры не пойдут по их сценарию".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал ядерный шантаж одним из самых больших вызовов Европы.

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