Путин стреляет себе в ногу: дипломат рассказал, чем грозит РФ ядерный шантаж

Многие страны приступят к ядерным разработкам из-за РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня можно разработать ядерную бомбу в компьютере. Дипломат Владимир Ельченко уверен, что после ядерного шантажа Кремля даже те страны, которые имели статус безъядерных, начнут разработки ядерного оружия онлайн.

Об этом он сказал телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Дипломат напомнил, что в мире существуют пороговые страны, отказавшиеся от ядерного оружия – Египет, Тайланд, Бразилия, Аргентина, а также пять безъядерных зон.

Но, по мнению эксперта, все эти страны приступят к своим разработкам. Тем более что сегодня для этого достаточно гаджета и программы по виртуальному моделированию.

Реклама

"Сегодня можно разработать ядерную бомбу в компьютере без проведения испытаний".

Ельченко считает, что неприменение ядерного оружия может гарантировать только его полное уничтожение, однако это утопия. Другой вариант отказа человечества от ядерного оружия – изобретение еще более мощной альтернативы.

"Я не знаю, что можно обсуждать на международной обзорной конференции по ядерной безопасности, ведь ситуация в мире радикально изменилась. Если мы говорили о будапештском меморандуме в контексте Украины, сегодня ни одна страна никаким ядерным гарантиям не поверит, после раздававшегося из Москвы".

Ранее мы писали: