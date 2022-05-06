Путін стріляє собі в ногу: дипломат розповів, чим загрожує РФ ядерний шантаж

Багато країн приступлять до ядерних розробок через РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні можна розробити ядерну бомбу у комп'ютері. Дипломат Володимир Єльченко впевнений, що після ядерного шантажу Кремля навіть ті країни, які мали статус без'ядерних, розпочнуть розробку ядерної зброї онлайн.

Про це він сказав телеведучому Олегу Панюті в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Дипломат нагадав, що у світі є порогові країни, які відмовилися від ядерної зброї – Єгипет, Тайланд, Бразилія, Аргентина, а також п'ять без'ядерних зон.

Але, на думку експерта, всі ці країни розпочнуть свої розробки. Тим більше, що сьогодні для цього достатньо гаджета та програми з віртуального моделювання.

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"Сьогодні можна розробити ядерну бомбу в комп’ютері, без проведення випробувань".

Єльченко вважає, що незастосування ядерної зброї може гарантувати тільки її повне знищення, однак, це – утопія. Інший варіант відмови людства від ядерної зброї – винахід ще більш потужної альтернативи.

"Я не знаю, що можна обговорювати на міжнародній оглядовій конференції щодо ядерної безпеки, адже ситуація у світі радикально помінялася. Якщо ми говорили про будапештський меморандум в контексті України, сьогодні жодна країна жодним ядерним гарантіям не повірить, після того, що лунало із Москви".

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