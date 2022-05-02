За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке

ВСУ уничтожили не только оккупантов, но и их технику/Фото: оперативно-тактическая группировка "Восток", коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
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"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- личного состава – 75;
- танков – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артиллерийских систем – 1;
- минометных расчетов – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- специальная техника – 1.
ВСУ 18-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке
Вооруженные силы Украины в восемнадцатый раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.
"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд", – сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.