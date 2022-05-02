За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке

ВСУ уничтожили не только оккупантов, но и их технику/Фото: оперативно-тактическая группировка "Восток", коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

личного состава – 75;

танков – 2;

БМП – 6;

ББМ – 5;

артиллерийских систем – 1;

минометных расчетов – 2;

АТ – 3;

БПЛА – 4;

специальная техника – 1.

ВСУ 18-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Вооруженные силы Украины в восемнадцатый раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.

"Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. И так – много раз подряд", – сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

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