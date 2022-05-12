За сутки на востоке украинские военные отбили пять атак оккупантов и уничтожили 6 танков

Украинские военные на востоке Украины за день уничтожили 6 танков оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают сдерживать российского агрессора на востоке Украины. За день, 11 мая, оккупанты совершили пять атак.

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восход".

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Какая ситуация

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме этого, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост", – говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

личного состава – до 250;

танков – 6;

БМП – 1;

БТР – 2;

ББМ – 2;

АТТ – 7.

Напомним, российские военные все больше возмущаются действиями своих командиров, отправляющих их на убой. Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупанта, воюющего в Харьковской области, с отцом.

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