За время войны Россия выпустила по Украине 788 ракет — детали от Генштаба

В генштабе посчитали количество выпущенных по Украине ракет / Фото: Коллаж: Сегодня

Начиная с 24 февраля, по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории Российской Федерации и республики Беларусь. Целились в основном в объекты транспортной инфраструктуры на юге и востоке Украины, но неоднократно обстреливали и другие объекты. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории России и республики Беларусь выпущена 788 крылатых и баллистических ракет", — сказал он.

Было выпущено:

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оперативно-тактических ракет "Искандер" – 213 единиц,

оперативно-тактических ракет "Точка-У" – 61 единица,

крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц.

Также было совершено 4 917 авиационных вылетов.

Непосредственно в течение мая российские военные совершили 49 ракетных ударов с территории РФ, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – 4 единицы, "Точка-У" – 8 единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – 2 единицы, осуществлено 459 авиационных налетов.

Основными целями россиян были объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов Украины, но неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.

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