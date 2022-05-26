Залужный рассказал, какая еще военная техника нужна Украине

Залужный призвал поставить Украине дополнительное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина для эффективного противостояния российской агрессии нуждается в дополнительном оружии, медлить с поставками нельзя.
Об этом в Telegram-канале написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
По его словам, сейчас очень сложная ситуация, но украинские военные борются за каждый населенной пункт, выбивая врага с нашей территории. Залужный отметил, что ВСУ нуждаются в дополнительном вооружении, чтобы отбивать атаки врага.
"Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищающих мир от рашизма", – отметил он.
Оружие для Украины
- США передали Украине три вертолета Ми-17. Они уже прибыли в нашу страну и выполняют боевые задачи. В Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц.
- Примерно 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику.
- Дания отправит Украине пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун" и боеприпасы к ней.
- Запад может предоставить Украине реактивные системы залпового огня с радиусом поражения до 300 км, которые изменят характер боевых действий.
- Украина в случае предоставления ей РСЗО MLRS сможет самостоятельно разблокировать свои порты в Черном море.
- Германия планирует поставить ВСУ современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военных пользоваться этой техникой.