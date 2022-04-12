Замглавы Минобороны Маляр рассказала, когда Россия снова попытается захватить всю Украину

Анна Маляр: "Россия может вновь попытаться захватить Украину". Фото: коллаж "Сегодня"

Россия может снова попытается захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Юг также сегодня, как и восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как нацелиться на всю Украину во второй раз", – отметила Маляр.

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Заместитель главы Минобороны добавила, что россияне уже пытались захватить юг и восток Украины в 2014 году.

"Поэтому юг представляет для врага, как и на восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодняшний день действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать", – подчеркнула она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

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Также мы информировали, что РФ разместила оккупантов на границе с Украиной, но они отказываются воевать.