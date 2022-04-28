Запад пойдет на сговор с Лукашенко – Жданов

Эксперт Олег Жданов дал свой прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, что называется, пытается проскочить между капелек, а его главным козырем в попытке договориться с Западом станет тот факт, что он не отдал приказ своим войскам вторгаться в Украину.

Толерантный Запад, по мнению эксперта, пойдет на сделку. Об этом он сказал в интервью Наташе Влащенко в эфире YouTube-канала "Україна 24".

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"На это он будет давить, дескать, все остальное, это путин. Пойдет ли Запад с ним на переговоры, думаю, пойдет. Запад все равно остается более или менее толерантным, и для них это будет политической победой, что они перетянули Лукашенко на свою сторону. Поэтому, к сожалению, думаю, что Запад пойдет на такой сговор при наличии гарантий безопасности и с учетом демократизации Беларуси", – считает Жданов.

Открытым, правда, остается вопрос, пойдет ли на это белорусский народ. Белорусы не забыли о том, что творилось в их стране в августе и сентябре 2020 года, уточнил эксперт. Лукашенко придется либо прятать и обеспечивать ему программу защиты свидетелей, либо судить, если народ справедливо потребует возмездия, считает Жданов.

"Тогда Запад, скажем мягко, может его обмануть. Если общество потребует, его нужно будет судить".

Эксперт напомнил, что первые ракеты на территорию Украины полетели именно с территории Беларуси. Что касается военного преступника путина, по мнению Олега Жданова, все ждут, пока таковым его признает Украина.

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"На кого напал путин? – На Украину. С кем воюет путин? – С украинским народом. Кто должен первым признать путина военным преступником? – Украина. До тех пор пока Верховная Рада не проголосует, что путин военный преступник, поверьте, вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас. Мы являемся бенефициарами в этом процессе", – отметил эксперт.

Жданов убежден, кроме того, в обязательном порядке стоит подавать иск. Гаагский трибунал собирает и ведет доказательную базу, но она может уйти в архив трибунала, если Украина не подаст иск против РФ.

В иске стоит указать, что приказ о нападении на мирную Украину и ее народ отдал верховный главнокомандующий россии владимир путин, которого мы считаем военным преступником.

"Дальше в суде это доказывается. Но пока не вижу инициативы с нашей стороны. Напротив, вижу попытку обеления кровавого диктатора – а именно подписания мирного договора с РФ. Я так понимаю, что выход из переговорного процесса – это вопрос времени, поскольку путин не собирается останавливаться на своих преступлениях", – рассказал он.

Программу геноцида нашей нации путин внедряет всеми доступными ему способами, подчеркнул Олег Жданов.

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"Мы увидели только вершину айсберга военных преступлений россии. Сейчас появляется информация по Мариуполю, там находят братские могилы, это траншеи длиною до 300 метров. Сколько там зарыто людей, мы узнаем только тогда, когда освободим Мариуполь", – резюмировал Жданов.

Ситуация в Украине 28 апреля