Захід піде на змову з Лукашенком – Жданов

Експерт Олег Жданов дал свій прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, як то кажуть, намагається проскочити між крапельок, а його головним козирем у спробі домовитися із Заходом стане той факт, що він не наказав своїм військам вторгатися в Україну.

Толерантний Захід, на думку експерта, піде на угоду. Про це він сказав в інтерв'ю Наташі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"На це він тиснутиме, мовляв, все інше, це путін. Чи піде Захід з ним на переговори, думаю, піде. Захід все одно залишається більш-менш толерантним, і для них це буде політичною перемогою, що вони перетягнули Лукашенка на свій бік. Тому, на жаль, думаю, що Захід піде на таку змову за наявності гарантій безпеки та з урахуванням демократизації Білорусі", – вважає Жданов.

Відкритим, щоправда, залишається питання, чи на це піде білоруський народ. Білоруси не забули того, що діялося в їхній країні у серпні та вересні 2020 року, уточнив експерт. Лукашенка доведеться або ховати і забезпечувати йому програму захисту свідків, або судити, якщо народ справедливо вимагатиме відплати, вважає Жданов.

"Тоді Захід, скажімо м'яко, може його обдурити. Якщо суспільство вимагатиме, його треба буде судити".

Експерт нагадав, що перші ракети на територію України полетіли саме з території Білорусі. Щодо воєнного злочинця путіна, на думку Олега Жданова, всі чекають, поки таким його визнає Україна.

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"На кого напав путін? – На Україну. З ким воює путін? – З українським народом. Хто має першим визнати путіна воєнним злочинцем? – Україна. Поки Верховна Рада не проголосує, що путін воєнний злочинець, повірте, навряд чи хтось у світі наважиться на такий крок раніше за нас. Ми є бенефіціарами у цьому процесі", – зазначив експерт.

Жданов переконаний, крім того, обов'язково варто подавати позов. Гаазький трибунал збирає та веде доказову базу, але вона може піти до архіву трибуналу, якщо Україна не подасть позов проти РФ.

У позові варто зазначити, що наказ про напад на мирну Україну та її народ віддав верховний головнокомандувач росії володимир путін, якого ми вважаємо воєнним злочинцем.

"Далі в суді це доводиться. Але поки що не бачу ініціативи з нашого боку. Навпаки, бачу спробу обілення кривавого диктатора – а саме підписання мирного договору з РФ. Але, я так розумію, що вихід із переговорного процесу – це питання часу, оскільки путін не збирається зупинятися на своїх злочинах", – розповів він.

Програму геноциду нашої нації путін впроваджує всіма доступними йому способами, наголосив Олег Жданов.

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"Ми побачили тільки вершину айсберга воєнних злочинів росії. Зараз з'являється інформація щодо Маріуполя, там знаходять братські могили, це траншеї завдовжки до 300 метрів. Скільки там закопано людей, ми дізнаємося лише тоді, коли звільнимо Маріуполь", – резюмував Жданов.

Ситуація в Україні 28 квітня