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Заседание ставки верховного главнокомандующего, презентация нового "Байрактара" для Украины и другие события 6 июля

Владимир Козырь
6 июля, 06:00
Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего, а в Литве состоится презентация "Байрактора", который отправят Украине

Важные события 6 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский созывает ставку верховного главнокомандующего. Кроме того, сегодня в Литве презентуют "Байрактар" для Украины.

Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля созывает ставку верховного главнокомандующего.

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Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.

Отметим, что ставка верховного главнокомандующего — орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

В ставку входят:

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  • Владимир Зеленский, президент Украины;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО;
  • Иван Баканов, глава СБУ;
  • Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны;
  • Григорий Галан, командующий Силами специальных операций ВСУ;
  • Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны ВСУ;
  • Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;
  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
  • Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
  • Игорь Клименко, глава Нацполиции;
  • Сергей Крук, глава ГСЧС;
  • Дмитрий Кулеба, глава МИД;
  • Юрий Лебедь, и.о. командующего Нацгвардией;
  • Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;
  • Максим Миргородский, командующий Десантно-штурмовыми войсками;
  • Денис Монастырский, глава МВД;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Сергей Рудь, начальник УГО;
  • Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады;
  • Денис Шмыгаль, премьер-министр;
  • Юрий Щиголь, глава Госспецсвязи.

В Литве состоится презентация "Байрактара" для Украины

В Литву прибыл "Байрактар" "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами. В скором времени он отправится в Украину.

"Байрактар "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!", – написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Украинские беженцы могут бесплатно вернуться домой из Италии

Посольство Украины в Италии сообщило о возможности бесплатно вернуться домой вынужденно перемещенным людям из Украины. Первый рейс запланирован на 6 июля из города Турин.

"Сообщаем, что Посольство Украины в Италии в сотрудничестве с Почетным консульством Украины в Турине и благотворительным фондом "Lo Specchio dei Tempi" реализует совместный проект по внедрению бесплатных рейсов в Украину для наших граждан", — говорится в сообщении посольства Украины в Италии.

Рейс Турин – Львов отправится 6 июля в 12:00 от Piazza Castello, Lato teatro Regio. Бронировать места можно по номеру +39 011 432 67 00.

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Другой автобус из Рима во Львов отправится 13 июля в 12:00 с автобусной станции вокзала Tiburtina. Забронировать место можно позвонив по телефону +39 342 84 88 966.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 6 июля:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.