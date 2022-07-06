Засідання ставки верховного головнокомандувача, презентація нового "Байрактару" для України та інші події 6 липня

Важливі події 6 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"
У середу, 6 липня, президент України Володимир Зеленський скликає ставку верховного головнокомандувача. Крім цього, сьогодні у Литві презентуються "Байрактар" для України.
Зеленський скликав ставку верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський 6 липня скликає ставку верховного головнокомандувача.
Порядок денний засідання ставки не розголошується. Але одним із пунктів, за словами Зеленського, буде питання пересування військовозобов'язаних.
Зазначимо, що ставка верховного головнокомандувача — це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.
До ставки входять:
- Володимир Зеленський, президент України;
- Олексій Данілов, секретар РНБО;
- Іван Баканов, голова СБУ;
- Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони;
- Григорій Галан, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ;
- Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ;
- Сергій Дейнеко, голова Держприкордонслужби;
- Андрій Єрмак, керівник Офісу президента;
- Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ;
- Ігор Клименко, голова Нацполіції;
- Сергій Крук, голова ДСНС;
- Дмитро Кулеба, голова МЗС;
- Юрій Лебідь, в.о. командувача Нацгвардії;
- Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки;
- Максим Миргородський, командувач Десантно-штурмових військ;
- Денис Монастирський, голова МВС;
- Олексій Резніков, міністр оборони;
- Сергій Рудь, начальник УДО;
- Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради;
- Денис Шмигаль, прем'єр-міністр;
- Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку.
У Литві відбудеться презентація "Байрактару" для України
До Литви прибув "Байрактар" "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами. Незабаром він вирушить до України.
"Байрактар "Ванагас" з усіма купленими боєприпасами вже у Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях – в Україну!", – написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Українські біженці можуть безкоштовно повернутися додому з Італії
Посольство України в Італії повідомилр про можливість безкоштовно повернутися додому вимушено переміщеним людям з України. Перший рейс запланований на 6 липня з міста Турин.
"Повідомляємо, що Посольство України в Італії у співпраці з Почесним консульством України в Турині та благодійним фондом "Lo Specchio dei Tempi" реалізує спільний проект із впровадження безкоштовних рейсів до України для наших громадян", — йдеться у повідомленні посольства України в Італії.
Рейс Турин — Львів відправиться 6 липня о 12:00 від Piazza Castello, Lato teatro Regio. Бронювати місця можна за номером +39 011 432 67 00.
Інший автобус з Риму до Львова відправиться 13 липня о 12:00 з автобусної станції вокзалу Tiburtina. Забронювати місце можна зателефонувавши перевізнику за номером +39 342 84 88 966.
"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 6 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.
Розклад евакуаційних потягів на 6 липня:
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.
Час відправлення може змінюватися.