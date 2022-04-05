Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину

Карл Нехаммера посетит Украину/Фото: Steffi Loos/Pool via REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он договорился о его визите в Украину в скором времени.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения.

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"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что с европейскими лидерами, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также введение новых санкций против России.

Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны.

Как отмечается, в состав делегации вошли:

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