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Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину

Владимир Козырь
5 апреля, 00:56
Карл Нехаммер приедет в нашу страну в ближайшее время

Карл Нехаммера посетит Украину/Фото: Steffi Loos/Pool via REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он договорился о его визите в Украину в скором времени.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения.

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"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что с европейскими лидерами, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также введение новых санкций против России.

Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашей страны.

Как отмечается, в состав делегации вошли:

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  • Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины, глава делегации;
  • Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
  • Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
  • Малюска Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации;
  • Подоляк Михаил Михайлович – советник руководителя Офиса президента Украины, член делегации;
  • Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации;
  • Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;
  • Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
  • Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации;
  • Чалый Александр Александрович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.

В то же время главе делегации разрешено:

  • вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации;
  • привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.

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