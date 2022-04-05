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Зеленський домовився з канцлером Австрії про його візит в Україну

Володимир Козир
5 квітня, 00:56
Карл Негаммера приїде в нашу країну найближчим часом

Карл Негаммера відвідає Україну/Фото: Steffi Loos/Pool via REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Він домовився про його візит в Україну незабаром.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення.

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Деталі

"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", — повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів, що з європейськими лідерами, включаючи Карла Негаммера, він обговорив злочини російських військових на території України, а також подальше введення нових санкцій проти Росії.

Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Російською Федерацією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки нашої країни.

Як зазначається, до складу делегації увійшли:

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  • Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України, глава делегації;
  • Костін Андрій Євгенович – народний депутат України, член делегації (за згодою);
  • Лубінець Дмитро Валерійович – народний депутат України, член делегації (за згодою);
  • Малюська Денис Леонтійович – міністр юстиції України, член делегації;
  • Подоляк Михайло Михайлович – радник керівника Офісу президента України, член делегації;
  • Резніков Олексій Юрійович – міністр оборони України, член делегації;
  • Точицький Микола Станіславович – заступник міністра закордонних справ України, член делегації;
  • Умєров Рустем Енверович – народний депутат України, член делегації (за згодою);
  • Малиновський Олександр Петрович – юрист-міжнародник, експерт делегації;
  • Чалий Олександр Олександрович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.

Водночас главі делегації дозволено:

  • вносити за погодженням із міністром закордонних справ зміни до складу делегації;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

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