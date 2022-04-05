Зеленський домовився з канцлером Австрії про його візит в Україну

Карл Негаммера відвідає Україну/Фото: Steffi Loos/Pool via REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Він домовився про його візит в Україну незабаром.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення.

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"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", — повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів, що з європейськими лідерами, включаючи Карла Негаммера, він обговорив злочини російських військових на території України, а також подальше введення нових санкцій проти Росії.

Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Російською Федерацією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки нашої країни.

Як зазначається, до складу делегації увійшли:

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