Зеленський домовився з канцлером Австрії про його візит в Україну

Карл Негаммера відвідає Україну/Фото: Steffi Loos/Pool via REUTERS, колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Він домовився про його візит в Україну незабаром.
Про це Зеленський сказав під час відеозвернення.
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"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", — повідомив глава держави.
Крім того, Зеленський розповів, що з європейськими лідерами, включаючи Карла Негаммера, він обговорив злочини російських військових на території України, а також подальше введення нових санкцій проти Росії.
Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією
Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Російською Федерацією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки нашої країни.
Як зазначається, до складу делегації увійшли:
- Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України, глава делегації;
- Костін Андрій Євгенович – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Лубінець Дмитро Валерійович – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Малюська Денис Леонтійович – міністр юстиції України, член делегації;
- Подоляк Михайло Михайлович – радник керівника Офісу президента України, член делегації;
- Резніков Олексій Юрійович – міністр оборони України, член делегації;
- Точицький Микола Станіславович – заступник міністра закордонних справ України, член делегації;
- Умєров Рустем Енверович – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Малиновський Олександр Петрович – юрист-міжнародник, експерт делегації;
- Чалий Олександр Олександрович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.
Водночас главі делегації дозволено:
- вносити за погодженням із міністром закордонних справ зміни до складу делегації;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.