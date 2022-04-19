Зеленский: Если бы Украина получила доступ к нужному оружию, то война бы закончилась

Зеленский рассказал, что украинским военным нужно оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас на территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов. Военные РФ согнали практически все свои силы. Если бы Украина получила доступ ко всему оружию, которое нужно, которое есть у стран-партнеров, то эта война уже завершилась бы. В глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении.

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"Именно поэтому я буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркиваю простой истине – это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь, которое нужно сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и необходимы сейчас, то это их, прежде всего моральная, обязанность – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев" , – сказал Зеленский.

Если бы Украина получила в первую неделю войны то, что получает сейчас, то пользы для свободы в Европе было бы больше.

"Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение. Любое промедление с помощью Украины приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев", – сказал Зеленский.

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Усиление обстрелов по некоторым направлениям

Интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, в Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла.

"Они так же по-прежнему считают для себя нормальными мишенями обычную жилищную инфраструктуру. Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как самая варварская и бесчеловечная армия мира. Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру , применять для этого все виды вооружения, в том числе запрещенные международными конвенциями, – это уже фирменный почерк российской армии. И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла" , – заявил президент.

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Ситуация в Мариуполе

По словам Зеленского, ситуация в Мариуполе остается без изменений – максимально жесткой.

"Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России , неизвестная", – сказал Зеленский.

Он добавил, что ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя, не было.

"И на это молчание стоит обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это лучший аргумент, чтобы не связываться с Россией Федерацией" , – сказал Зеленский.

Сотрудничество с оккупантами

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России как будто готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дней войны оккупантам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что ситуация вполне ясна – украинцы во всех регионах государства поддерживают украинское национальное единство.

"И я благодарен всем жителям временно оккупированных городов, временно оккупированных общин – Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других наших общин – за эту четкую позицию. Никакого сотрудничества с оккупантами. Никакой поддержки коллаборантов. Чем более принципиальными мы будем, чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь" , – добавил Зеленский.

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