Зеленский: "Есть много доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города"

Президент заявил, что все преступления российских оккупантов фиксируются. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что страна продолжает готовиться к более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.

Об этом он сказал в новом видеообращении.

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Главные цитаты президента:

"Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города", – сказал он.

Тела убитых в Стоянке, Ирпене, Буче уже забрали с большинства улиц, но во дворах убитые еще остаются. Города просто разбиты, на дорогах сожжена военная техника, разбиты и расстреляны машины.

Украина только начала расследование всего того, что сделали оккупанты. В одной Буче известно сейчас о более 300 убитых и замученных людей. Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше.

Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. За это будет ответственность.

По словам президента, все преступления российских оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление. Это будет совместная работа Украины с Европейским Союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом.

Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Австрии Негаммером преступления РФ. Договорились о визите канцлера в Украину в скором времени.

Также президент обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой новые санкции против России, гуманитарное и оборонное сотрудничество с Польшей.

Украина продолжает готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. "Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе, возле Харькова, в некоторых других районах государства", – сказал президент.

"Мы уже приступили к подготовке всей необходимой работы для восстановления нормальной жизни в освобожденных районах. Производится разминирование территории. Возобновим подачу электричества и воды на всю освободившуюся территорию. Обеспечим медицинскую помощь и нормальный доступ к товарам", – сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к парламенту Румынии, где рассказал о своем визите в освобожденные города Киевской области, с территорий которых украинские военные выгнали российских оккупантов. Он показал видео с последствиями того, что россияне делали на территории Украины с украинскими людьми.

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