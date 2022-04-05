Зеленский: "Есть много доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города"

Президент заявил, что все преступления российских оккупантов фиксируются. / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что страна продолжает готовиться к более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.
Об этом он сказал в новом видеообращении.
Главные цитаты президента:
- "Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города", – сказал он.
- Тела убитых в Стоянке, Ирпене, Буче уже забрали с большинства улиц, но во дворах убитые еще остаются. Города просто разбиты, на дорогах сожжена военная техника, разбиты и расстреляны машины.
- Украина только начала расследование всего того, что сделали оккупанты. В одной Буче известно сейчас о более 300 убитых и замученных людей. Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше.
- Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. За это будет ответственность.
- По словам президента, все преступления российских оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление. Это будет совместная работа Украины с Европейским Союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом.
- Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Австрии Негаммером преступления РФ. Договорились о визите канцлера в Украину в скором времени.
- Также президент обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой новые санкции против России, гуманитарное и оборонное сотрудничество с Польшей.
- Украина продолжает готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. "Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе, возле Харькова, в некоторых других районах государства", – сказал президент.
- "Мы уже приступили к подготовке всей необходимой работы для восстановления нормальной жизни в освобожденных районах. Производится разминирование территории. Возобновим подачу электричества и воды на всю освободившуюся территорию. Обеспечим медицинскую помощь и нормальный доступ к товарам", – сказал президент.
Напомним, Владимир Зеленский обратился к парламенту Румынии, где рассказал о своем визите в освобожденные города Киевской области, с территорий которых украинские военные выгнали российских оккупантов. Он показал видео с последствиями того, что россияне делали на территории Украины с украинскими людьми.