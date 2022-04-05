Зеленський: "Є багато доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста"

Президент заявив, що всі злочини російських окупантів фіксуються. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що країна продовжує готуватись до більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках.

Про це він сказав у новому відеозверненні.

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"Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста", – сказав він.

Тіла вбитих людей у Стоянці, Ірпені, Бучі вже забрали з більшості вулиць, але у дворах вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах спалена військова техніка, розбиті та розстріляні машини.

Україна тільки почала розслідування всього того, що наробили окупанти. В одній Бучі відомо зараз про понад 300 вбитих і закатованих людей. Ймовірно, перелік жертв буде значно більший, коли буде перевірено все місто. Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою.

У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. За це буде відповідальність.

За словами президента, всі злочини російських окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Це буде спільна робота України з Європейським Союзом та міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Володимир Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен та канцлером Австрії Негаммером злочини РФ. Домовились про візит канцлера в Україну незабаром.

Також президент обговорив із президентом Польщі Анджею Дудою нові санкції для Росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею.

Україна продовжує готуватись до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. "Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі, біля Харкова, в деяких інших районах держави", – сказав президент.

"Ми вже розпочали підготовку усієї необхідної роботи для відновлення нормального життя у звільнених районах. Проводиться розмінування території. Відновимо подачу електрики та води на всю звільнену територію. Забезпечимо медичну допомогу та нормальний доступ до товарів", – сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до парламенту Румунії, де розповів про свій візит до звільнених міст Київської області, з яких територій українські військові вигнали російських окупантів. Він показав відео з наслідками того, що росіяни робили на території України з українськими людьми.

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