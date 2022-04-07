Зеленский: Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Зеленский сообщил, что Ирландия поддерживает Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля обратился к парламенту и народу Ирландии. Страна поддерживает наше государство на пути вступления в ЕС.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

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Зеленский рассказал, что Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Также правительство страны будет делать все, чтобы усилить давление на РФ, чтобы она прекратила военные действия.

"Обратился сегодня к парламенту и народу Ирландии. Эта страна – одна из первых, которые пришли нам на помощь после 24 февраля. И одна из тех, кто проявляет принципиальное лидерство в европейском доме, чтобы эффективно и решительно давить на Россию. Как результат моего обращения — есть хорошая новость: Ирландия полностью поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. А также будет делать все, чтобы усилить давление на Россию настолько, насколько необходимо, чтобы закончилась эта война", — сказал президент.

Зеленский назвал семерку стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины. Первым шагом предстоит встреча с гарантами или представителями этих лидеров. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной.

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