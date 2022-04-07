Зеленський: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України до ЄС

Зеленський повідомив, що Ірландія підтримує Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський 6 квітня звернувся до парламенту та народу Ірландії. Країна підтримує нашу державу на шляху до вступу в ЄС.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

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Зеленський розповів, що Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України до Європейського Союзу. Також уряд країни робитиме все, аби посилити тиск на РФ, аби вона припинила воєнні дії.

"Звернувся сьогодні до парламенту та народу Ірландії. Ця країна – одна з перших, які прийшли нам на допомогу після 24 лютого. І одна з тих, хто проявляє принципове лідерство у європейському домі, щоб ефективно й рішуче тиснути на Росію. Як результат мого звернення – маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна", — сказав президент.

Зеленський назвав сімку країн, які готові надати гарантії безпеки Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль готові обговорювати список гарантій безпеки для України. Першим кроком має бути зустріч з гарантами або представниками цих лідерів. Потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною.

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